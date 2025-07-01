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На Донеччині було жорстоко вбито українського боксера
Владислав Карпачов та його родина стали жертвами жахливого злочину.
26 червня 2025 року внаслідок жорстокого вбивства, що сталося у селі Гришине Донецької області, загинув український боксер Владислав Карпачов.
Трагічну новину повідомила Федерація боксу України на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що разом зі своєю родиною Владислав став жертвою жахливого злочину.
"Наразі обставини події остаточно не з'ясовані – відомо, що після злочину зник особистий автомобіль Владислава: Toyota Camry (АН1070РА). Правоохоронні органи проводять слідчі дії та розшукові заходи для встановлення винних", – йдеться у дописі.
Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув український футбольний тренер Віталій Ванкевич.