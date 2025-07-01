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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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На Донеччині було жорстоко вбито українського боксера

Владислав Карпачов та його родина стали жертвами жахливого злочину.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Карпачов

Владислав Карпачов / © Федерація боксу України

26 червня 2025 року внаслідок жорстокого вбивства, що сталося у селі Гришине Донецької області, загинув український боксер Владислав Карпачов.

Трагічну новину повідомила Федерація боксу України на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що разом зі своєю родиною Владислав став жертвою жахливого злочину.

"Наразі обставини події остаточно не з'ясовані – відомо, що після злочину зник особистий автомобіль Владислава: Toyota Camry (АН1070РА). Правоохоронні органи проводять слідчі дії та розшукові заходи для встановлення винних", – йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув український футбольний тренер Віталій Ванкевич.

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