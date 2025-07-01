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В Донецкой области был жестоко убит украинский боксер
Владислав Карпачев и его семья стали жертвами ужасного преступления.
26 июня 2025 года в результате жестокого убийства, которое произошло в селе Гришино Донецкой области, погиб украинский боксер Владислав Карпачев.
Трагическую новость сообщила Федерация бокса Украины на своей странице в Facebook.
Отмечается, что вместе со своей семьей Владислав стал жертвой ужасного преступления.
"Сейчас обстоятельства происшествия окончательно не выяснены – известно, что после преступления пропал личный автомобиль Владислава: Toyota Camry (АН1070РА). Правоохранительные органы проводят следственные действия и розыскные мероприятия для установления виновных", – говорится в посте.
Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб украинский футбольный тренер Виталий Ванкевич.