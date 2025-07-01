В Донецкой области был жестоко убит украинский боксер

Владислав Карпачев / © Федерация бокса Украины

Реклама

26 июня 2025 года в результате жестокого убийства, которое произошло в селе Гришино Донецкой области, погиб украинский боксер Владислав Карпачев.

Трагическую новость сообщила Федерация бокса Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что вместе со своей семьей Владислав стал жертвой ужасного преступления.

Реклама

"Сейчас обстоятельства происшествия окончательно не выяснены – известно, что после преступления пропал личный автомобиль Владислава: Toyota Camry (АН1070РА). Правоохранительные органы проводят следственные действия и розыскные мероприятия для установления виновных", – говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб украинский футбольный тренер Виталий Ванкевич.