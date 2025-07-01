"Адское" наступление России: что на самом деле происходит на фронте

Путин и Зеленский / © ТСН

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Пока нет ни одного стабильного участка фронта. Динамика боевых действий сохраняется высокой, а действия армии РФ можно назвать «адским летним наступлением».

Об этом в эфире Радио НV рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Ситуация вокруг Покровска и Мирнограда остается сложной. Россия пытается создать оперативное полуокружение этой агломерации, действуя одновременно на западе от Покровска и на востоке от Мирнограда. В отдельных районах враг достиг тактических продвижений.

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Впрочем, эксперт отверг возможность угрозы для Днепропетровщины: «Как зашли, так наши силы обороны их ликвидируют в течение нескольких часов. Закрепиться там враг не способен».

Беспокойство вызывает ситуация восточнее Мирнограда, где «тиски» полуокружения постепенно расширяются. Кроме того, российские войска активизировали атаки в южной части Запорожской области, в том числе в районе населенного пункта Каменское, где раньше держался статус-кво из-за сильной инженерной обороны ВСУ.

Селезнев предполагает, что из-за активизации на этом направлении Генштаб ВСУ может принять решение о перебрасывании резервов.

«Ситуация сложная, но контролируемая. Успехи врага исключительно локальные, а Силы обороны действуют эффективно», — подытожил военный эксперт.

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Напомним, по словам военного эксперта Александра Шульмана, наступательные ействия России в Украине нельзя назвать проваленными. Фронт двигается, хотя и медленно, но, к сожалению, не в пользу Украины.

Шульман обратил внимание, что российская пропаганда усиливает патриотические настроения внутри РФ, и Россия не теряет надежды достичь значимых результатов на фронте.

При этом что касается Днепропетровщины, пресс-секретарь Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» сказал, что бои уже продолжаются довольно близко от админграницы Днепропетровщины. Впрочем, зайти в область россияне не смогли.