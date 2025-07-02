Путин готовит россиян к бедности: Юсов прокомментировал заявление диктатора

Экономика России / © ТСН.ua

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Российский президент Владимир Путин впервые публично признал ухудшение состояния экономики страны и необходимость сокращения военных расходов.

Это заявление прокомментировал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

Юсов подчеркнул, что подобная риторика свидетельствует о серьезных проблемах внутри системы. Он назвал заявление Путина «ремейком» известной фразы Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь».

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«Понятно, что если диктатор публично говорит о таких сложностях, значит реальное состояние российской экономики еще системно более проблемное», — отметил представитель ГУР.

Юсов добавил, что речь не идет о том, что ресурсы на войну в России закончатся завтра. Однако Кремль уже сейчас готовит население к сокращению социальных расходов ради сохранения финансирования военных нужд.

В ГУР считают, что это, в общем-то, положительный сигнал для Украины, поскольку свидетельствует об истощении ресурсов агрессора.

Напомним, российская банковская система оказалась под угрозой масштабного кризиса. Эксперты предупреждают, что без улучшения экономической ситуации коллапс может наступить уже к апрелю 2026 года. Основной причиной называют стремительный рост количества проблемных кредитов, которые должники не могут вернуть.

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Банковское сообщество бьет тревогу из-за волны невозвратов, возникшей на фоне высоких процентных ставок и снижения платежеспособности населения. Поэтому возрастает доля скрытой задолженности, которая не отражается в открытой отчетности.

Несмотря на то, что официальная статистика пока не фиксирует критический уровень просрочок, внутренние аналитические данные самих банков указывают на значительный разрыв между публичными цифрами и реальной ситуацией. По оценкам финансовых учреждений, совокупный объем безнадежных долгов уже приближается к триллионам рублей, и банки срочно принимают меры для минимизации рисков.