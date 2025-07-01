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Администрация Трампа прекращает деятельность USAID — что сказал Рубио
Белый дом считает USAID неэффективным и таким, что не служит интересам США.
Администрация президента Дональда Трампа прекращает деятельность USAID - Агентства США по международному развитию. Некоторые программы помощи теперь будет администрироваться Государственным департаментом Соединенных Штатов.
Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио.
Рубио отметил, что несмотря на десятилетия работы и сотни миллиардов долларов, израсходованных из бюджета налогоплательщиков, USAID не достигло поставленных целей: развитие стран осталось слабым, выросли нестабильность и антагонизм в Америку.
По его словам, средства Агентства по международному развитию USAID часто попадали в организации, связанные с враждебными идеологиями, или к союзникам ХАМАС, поэтому с 1 июля USAID официально прекратит оказывать иностранную помощь.
«Программы иностранной помощи, отвечающие политике администрации и продвигающие американские интересы, будут администрироваться Государственным департаментом, где они будут осуществляться с большей подотчетностью, стратегией и эффективностью», — заявил госсекретарь.
Он добавил, что американцы не должны платить налоги для финансирования неблагополучных правительств в дальних странах.
«В будущем наша помощь будет целенаправленной и ограниченной во времени», — сказал Рубио.
Кто теперь получит помощь от США: Рубио расставил приоритеты
По словам госсекретаря США, в дальнейшем власти будут придавать приоритет торговле, инвестициям и самодостаточному развитию, а не благотворительности.
Помощь теперь будут получать только те страны, которые готовы развиваться самостоятельно и в которых помощь США может вызвать эффект мультипликатора.
США будут активнее конкурировать с Китаем в сфере влияния через более эффективную и прозрачную помощь.
«Для американцев и многих людей во всем мире 1 июля ознаменует начало новой эры глобального партнерства, мира, инвестиций и процветания», — добавил Рубио.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп обвинил Американское агентство по международному развитию (USAID) в «мошенничестве» с расходованием средств и «невиданной коррупции». Став 47-м президентом Соединенных Штатов, Трамп потребовал полностью закрыть агентство.
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