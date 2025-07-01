Неожиданный штраф: где в Европе пустой бак может стоить вам сотни евро

Неожиданный штраф / © Pixabay

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В Украине мы привыкли считать, что следить за уровнем горючего в автомобиле — это личное дело каждого водителя. Однако, некоторые страны Европы имеют совсем другое мнение по этому поводу. Остановка на трассе из-за пустого бака может обернуться немалым штрафом, особенно в одной из самых развитых стран континента.

Об этом сообщает Avtosota.

Особенно пристальными следует быть украинским водителям, которые планируют путешествовать по Германии, а именно — по ее знаменитым автобанам. Здесь действует строгое правило: если вы остановились из-за отсутствия горючего, это расценивается как халатность.

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Немецкие автобаны известны тем, что на некоторых участках нет ограничений скорости. Любая непредвиденная остановка, вызванная нехваткой горючего, может спровоцировать серьезную аварию и создать опасную ситуацию на дороге. Представьте, что вы внезапно останавливаетесь на пути, где другие автомобили мчатся на огромной скорости — последствия могут быть катастрофическими.

Цена рассеянности: Сколько стоит пустой бак в Германии?

Если немецкая полиция зафиксирует вашу вынужденную остановку из-за нехватки горючего, будьте готовы заплатить штраф в размере 70 евро. Это примерно 3000 гривен по текущему курсу.

Власти Германии считают, что каждый водитель несет ответственность за надлежащую подготовку к поездке, включая достаточный запас горючего. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, штрафов и потенциально опасных ситуаций на дороге, водителям рекомендуется всегда проверять уровень горючего перед выездом, особенно перед дальними поездками или путешествиями за границу. Также не лишним будет использовать навигационные приложения для поиска ближайших заправок.

Напомним, в Украине взлетел штраф за вождение без удостоверения соответствующей категории. Однако многие водители до сих пор руководствуются устаревшей информацией, не зная, что нарушение, за которое когда-то приходилось платить несколько сот гривен, теперь может обойтись в десятки тысяч.

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