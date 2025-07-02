Путін готує росіян до бідності: Юсов прокоментував заяву диктатора

Економіка Росії / © ТСН.ua

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Російський президент Володимир Путін вперше публічно визнав погіршення стану економіки країни та необхідність скорочення військових витрат.

Цю заяву прокоментував речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

Юсов наголосив, що подібна риторика свідчить про серйозні проблеми всередині системи. Він назвав заяву Путіна «ремейком» відомої фрази Дмитра Медведєва: «Дєнєг нєт, но ви дєржитєсь».

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«Зрозуміло, що якщо диктатор публічно говорить про такі складнощі, це означає, що реальний стан російської економіки ще системно більш проблемний», — зазначив речник ГУР.

Юсов додав, що йдеться не про те, що ресурси на війну в Росії закінчаться завтра. Проте Кремль уже зараз готує населення до скорочення соціальних витрат заради збереження фінансування військових потреб.

У ГУР вважають, що це загалом позитивний сигнал для України, оскільки свідчить про виснаження ресурсів агресора.

Нагадаємо, російська банківська система опинилася під загрозою масштабної кризи. Експерти попереджають, що без покращення економічної ситуації колапс може настати вже до квітня 2026 року. Основною причиною називають стрімке зростання кількості проблемних кредитів, які боржники не спроможні повернути.

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Банківська спільнота б’є на сполох через хвилю неповернень, що виникла на тлі високих відсоткових ставок і зниження платоспроможності населення. Через це зростає частка прихованої заборгованості, що не відображається у відкритій звітності.

Попри те, що офіційна статистика поки що не фіксує критичного рівня прострочок, внутрішні аналітичні дані самих банків вказують на значний розрив між публічними цифрами й реальною ситуацією. За оцінками фінансових установ, сукупний обсяг безнадійних боргів уже наближається до трильйонів рублів, і банки терміново вживають заходів для мінімізації ризиків.