В Украине придумали, как противодействовать российским нашествиям "Шахедов"

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Подразделения по сбитию беспилотников противника с помощью дронов-перехватчиков могут объединить с мобильными огневыми группами для максимально эффективной борьбы с «Шахедами».

Об этом в эфире проекта «Донбасс Реалии» заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинская армия уже использует дроны-перехватчики для уничтожения «Шахедов». Таким методом сбили более сотни вражеских дронов-камикадзе.

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Подразделения, сбивающие вражеские БпЛА с помощью дронов-перехватчиков, в будущем будут действовать в тылу, где расположены стратегические предприятия и нужна защита гражданской инфраструктуры.

«Прежде всего, они работали по разведывательным дронам. Сейчас уже объявляли, что эффективно некоторые подразделения справляются с Шахедами», — рассказал Игнат.

Он уточнил, что есть даже такие БПЛА, которые способны действовать автономно — без помощи оператора — и эффективно перехватывать «Шахеды».

«Уже была сотня сбитых („Шахедов“ — ред.) несколько месяцев назад. Я думаю, что уже более значительно, потому что это направление развивается», — сказал Игнат.

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Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о приостановлении поставок вооружения от США . Он сказал, что стороны на рабочем уровне уточняют все детали предстоящих поставок оборонной помощи, включая компоненты противовоздушной обороны (ПВО).

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