Вибух біля Житомира: в ОВА повідомили про жертви

Поблизу Житомира на міжнародній трасі М-06 сталися два вибухи

Реклама

Станом на 20:30 2 липня стало відомо про щонайменше двох загиблих і 15 людей, які дістали поранення внаслідок вибуху в селі Березина, що поблизу Житомира.

Про це повідомили в ОВА.

Також є постраждалі приватні домоволодіння поблизу.

Реклама

«Поблизу Житомира на міжнародній трасі М-06 сталися два вибухи. Ми можемо, на жаль, констатувати вже про двох загиблих і 15 людей постраждалих. Окрім того, постраждали приватні домоволодіння. На теперішній момент розгорнуто оперативний штаб», — зазначив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Наразі всі служби працюють на місці, а потерпілим надається вся необхідна допомога.

«Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі своєю чергою. Закликаю людей, які планували сьогодні рух трасою М-06, до кінця дня втриматися від проїзду повз Житомир, поки працюватимуть оперативні служби», — зазначив він.

Нагадаємо, вдень 2 липня поблизу Житомира пролунали вибухи.

Реклама

Як повідомили ТСН.ua у ДСНС, вибух попередньо стався не на АЗС, як зазначалося раніше.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПІД ЖИТОМИРОМ ВИБУХИ НА АЗС! Київська траса перекрита!

Дата публікації 19:16, 02.07.25 Кількість переглядів 901 Момент вибуху АЗС на трасі Житомир-Київ потрапив на відео

Читайте також