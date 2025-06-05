Волинська трагедія: Київ обурений рішенням польського Сейму

Київ обурений рішенням польського Сейму

Реклама

Міністерство закордонних справ України засудило ухвалу Сейму Польщі про встановлення 11 липня Днем пам’яті жертв “геноциду, вчиненого ОУН і УПА”, назвавши її кроком, що суперечить добросусідському діалогу.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

“Такі односторонні рішення не сприяють досягненню взаєморозуміння і примирення, над якими тривалий час працюють наші країни”, — заявили в МЗС.

Реклама

У відомстві наголосили: попри упереджений політичний контекст, Україна продовжує роботу над спільним пошуком історичної правди, зокрема в межах українсько-польської групи з історичного діалогу та пошуково-ексгумаційних проєктів на території обох країн.

Україна закликала Польщу утриматися від рішень, які можуть підвищити напруженість у двосторонніх відносинах, та нагадала, що справжнє примирення можливе лише через співпрацю істориків, а не через політичні оцінки.

“Не слід шукати полякам ворогів серед українців, а українцям — серед поляків. Наш спільний ворог — Росія”, — підкреслили в МЗС.

Українська сторона запевнила, що виступає за наукове, неупереджене вивчення складних сторінок спільної історії, та наголосила на важливості збереження діалогу задля спільної свободи, сили й безпеки двох країн.

Реклама

Що ухвалив польський Сейм

4 червня Сейм Польщі ухвалив закон, який встановлює 11 липня як День пам’яті жертв “геноциду, вчиненого ОУН і УПА”. У документі йдеться, що в період від 1939-го до 1946 року українські націоналістичні формування, зокрема ОУН і УПА, нібито здійснювали масові вбивства польського населення на східних теренах тодішньої Другої Речі Посполитої.

Польські депутати стверджують, що внаслідок цих подій загинуло понад 100 тисяч поляків, переважно мешканців сільської місцевості. Також, за польською версією, було знищено приватне майно та змушено сотні тисяч осіб залишити свої домівки.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що щорічне вшанування має стати актом національної пам’яті на державному рівні.

Раніше повідомлялося, що в Підкарпатському воєводстві Польщі, неподалік кордону з Україною, виявили покинуті зенітні установки та боєприпаси.

Реклама