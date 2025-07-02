"Пол-села горит": работник АЗС о взрыве под Житомиром

Взрыв под Житомиром / © ТСН

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Взрывы под Житомиром произошли не на заправке. Однако они были такой силы, что от осколков пострадали дома.

Об этом рассказал работник автозаправочной станции «Socar» Олег в комментарии «Суспильному».

«Первый взрыв произошел — разносило, разобрало. Здесь в селах, когда полетели осколки, начало гореть, дома разносило», — говорит Олег.

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По его словам, где-то через 3 минуты после первого взрыва произошел второй, но немного слабее.

«Непонятно, что там было, что горело. У людей окна выбило, железная дверь погнулась, деревянная — снесла. Крыши разобрало, пол-села горит. На нашей заправке никто не пострадал, а с другой стороны, двух человек госпитализировали», — рассказал работник автозаправочной станции.

Скриншот с видео «Общественного»

Судя по опубликованным фото и видео, эпицентр взрыва был не на заправке.

Напомним, что сегодня вечером возле Житомира прогремели два мощных взрыва.

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По последним данным, в результате взрыва два человека погибли и 15 пострадали. Полиция и ГСЧС работают на месте взрыва вблизи Житомира, но никаких деталей не разглашают.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ПОД ЖИТОМИРОМ ВЗРЫВЫ НА АЗС! Киевская трасса перекрыта!