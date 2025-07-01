Внаслідок пожежі на хімічному заводі загинули 39 людей, багато постраждалих (фото)

Пожежа в Індії / © Associated Press

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У місті Гайдерабад, розташованому у південному індійському штаті Телангана (Індія), сталася масштабна пожежа на новому хімічному заводі компанії Sigachi Industries, внаслідок якої загинули щонайменше 39 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Внаслідок вибуху розгорілася масштабна пожежа, що охопила велику частину заводу. У цей момент на території підприємства перебували понад 140 працівників.

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Частині з них вдалося швидко втекти з палаючої зони, але більшість опинилася заблокованою між вогнем і завалами конструкцій. Рятувальники протягом декількох годин боролися з полум’ям і після приборкання пожежі почали розбирати завали, щоб знайти потерпілих.

Станом на кінець вівторка було виявлено тіла 39 загиблих та 34 постраждалих, яких госпіталізували з різним ступенем травм. Пошуково-рятувальна операція досі триває.

Пожежа в Індії / © TheSouthfirst

Пожежа в Індії / © TheSouthfirst

Причини вибуху поки що залишаються невідомими, ведеться розслідування спеціальною комісією, створеною урядом штату. Через значні пошкодження обладнання та інфраструктури заводу компанія Sigachi Industries ухвалила рішення призупинити роботу заводу на 90 днів.

Пожежа в Індії

Цей завод є одним із трьох підприємств компанії в Індії, де виробляють мікрокристалічну целюлозу — хімічну речовину, що використовується в харчовій промисловості та фармації, та експортується до багатьох країн світу, зокрема США і Австралії. Підприємство забезпечує близько чверті загального виробництва компанії, що становить понад 21 700 тонн на рік.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у місті Сентрейлія, штат Пенсильванія, підземна пожежа горить від 1962 року.