На Путіна чекає трибунал: Європа працює над покаранням за агресію проти України

Європа готує Спеціальний трибунал / © Associated Press

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Минулого тижня у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбулася знакова подія: Президент України Володимир Зеленський виступив із зверненням до європейських законодавців щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Перед цим зверненням угоду про створення нового судового органу підписали Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе від імені 46 держав-членів.

Про це повідомляє The Washington Post.

У своєму виступі Президент Зеленський підкреслив: ніхто не уникне відповідальності за злочини агресії. Він зазначив, що для покарання всіх російських воєнних злочинців, зокрема Володимира Путіна, потрібна тісна співпраця політиків і юристів. Цю заяву парламентарі зустріли довгими оплесками.

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Міжнародне правосуддя: заповнення прогалини щодо злочину агресії

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося в лютому 2022 року. Це призвело до найбільшої війни в Європі після Другої світової. Ця війна показала, що в міжнародному праві є велика проблема.

Міжнародний кримінальний суд може судити за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні. Він навіть вже видав ордер на арешт Путіна за викрадення дітей. Окремі порушення розглядає Європейський суд з прав людини.

Однак, жоден суд не може покарати за сам злочин агресії. Нюрнберзький трибунал колись назвав його «найвищим міжнародним злочином». Він відрізняється від інших тим, що об’єднує в собі все зло війни.

Саме цю правову прогалину покликаний заповнити новостворений Спеціальний трибунал. Передбачається, що він буде розташований у Гаазі, а його членство буде відкритим для країн, що не входять до Ради Європи. До складу трибуналу увійдуть 15 суддів, а також прокурор та заступники прокурора, обрані державами-членами.

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Особливості Трибуналу: «Злочин лідерства» та питання імунітету

Цей Трибунал судитиме тільки за злочин агресії. Це коли одна держава вирішила напасти на іншу, порушивши правила ООН. Такий злочин називають «злочином лідерства», бо його можуть скоїти лише ті, хто має найвищу владу. У випадку з Росією, яка є диктатурою, це стосується безпосередньо Володимира Путіна.

Питання про те, чи має Путін імунітет як чинний глава держави, може викликати багато суперечок серед країн, які створюють Трибунал. Дехто може вважати це перешкодою для висунення звинувачень проти нього.

Однак, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вже визнала Путіна «нелегітимним» президентом після 7 травня 2024 року. Це сталося через те, що він порушив як російські, так і міжнародні закони про терміни правління. Європейський парламент дійшов такого ж висновку. Узурпатор, тобто той, хто незаконно захопив владу, не може мати захисту, який надається законним лідерам.

Історична відповідальність та майбутнє Росії

Незалежно від розв’язання питання імунітету, створення спеціального трибуналу має монументальне значення для майбутнього — не лише України та Європи, а й самої Росії. Головною причиною провалу демократичного переходу Росії в 1990-х роках, що призвів до нинішньої війни, була відсутність відповідальності за злочини, скоєні радянським режимом.

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Володимир Буковський, відомий дисидент, у 1991-1992 роках пропонував провести публічний суд над колишніми лідерами Комуністичної партії та КДБ, як Нюрнберзький трибунал. Суддя Конституційного суду Росії Анатолій Кононов у 1992 році також говорив, що минулий режим має відповідати за злочини проти людей та миру, включаючи геноцид.

Але ці заклики ніхто не почув. Російські демократичні лідери не хотіли «копатися в минулому». Буковський тоді попереджав: «Відьми повернуться і почнуть полювати на нас». І він виявився правим.

Очікується, що в Росії знову з’явиться шанс на політичні зміни. Цього разу його не можна втратити. Щоб Росія після Путіна стала справжньою демократією і повернулася у світ, дуже важливо притягнути до відповідальності за злочини його режиму.

Наприклад, коли у 2000 році впав режим Слободана Мілошевича (Сербія), Захід наполіг на його передачі Міжнародному трибуналу в Гаазі. Новий уряд Сербії зробив це у 2001 році. Від створення трибуналу до суду над Мілошевичем минуло 8 років.

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