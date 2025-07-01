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- Війна
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Удар по Донецьку: генерал армії розповів про ураження цілей стратегічного рівня
Вибухи в Донецьку 30 червня лунали у кількох місцях. Ймовірно, було атаковано цілі стратегічного рівня.
Під час атаки по тимчасово окупованому Донецьку Сили оборони України завдали кількох ударів по військових об’єктах ворога. Були повідомлення про удар по штабу 8 загальновійськової армії Росії та атаку на Інститут кольорових металів, де збирали безпілотники.
Про це йшлося у коментарі «24 Каналу» генерала армії, екскерівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа.
Він зауважив, що вибухи в Донецьку лунали у кількох місцях. Згідно із повідомленнями про удар по штабу 8 загальновійськової армії Росії та атаку на Інститут кольорових металів, де збирали дрони, така атаковано цілі стратегічного рівня. Штаби російських корпусів, дивізій та армій — це саме такі цілі.
Там планують та організовують операції на значних ділянках фронту. У цьому випадку, ймовірно, йдеться про Донецький напрямок.
«Армійський штаб розгортає військові операції фактично на значній частині східного фронту. Там угруповання близько 110 тисяч окупантів, яких використовують загалом на Донецькому напрямку», — сказав Маломуж.
За його словами, удар по таких об’єктах дозволяє дезорганізувати роботу на певний час.
А якщо вдасться знищити високопоставлених офіцерів ворога, то така атака стає ще успішнішою, адже удар по системі управління — це завжди серйозно.
Місце виробництва та зберігання безпілотників — це також важлива ціль. Вона допоможе зменшити кількість атак БпЛА на певній ділянці фронту.
Нагадаємо, полковник РФ Руслан Горячкін, який тимчасово очолював 8-му армію, ймовірно, був ліквідований під час атаки 30 червня.
Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко також відреагував на удари по окупантах. Він повідомив, що в тимчасово окупованому Донецьку сталася прицільна атака по російських військових, а в Луганську 1 липня під удар дронів потрапила логістика росіян.