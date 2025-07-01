Удар по Донецьку: генерал армії розповів про ураження цілей стратегічного рівня

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж / © УНІАН

Реклама

Під час атаки по тимчасово окупованому Донецьку Сили оборони України завдали кількох ударів по військових об’єктах ворога. Були повідомлення про удар по штабу 8 загальновійськової армії Росії та атаку на Інститут кольорових металів, де збирали безпілотники.

Про це йшлося у коментарі «24 Каналу» генерала армії, екскерівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа.

Він зауважив, що вибухи в Донецьку лунали у кількох місцях. Згідно із повідомленнями про удар по штабу 8 загальновійськової армії Росії та атаку на Інститут кольорових металів, де збирали дрони, така атаковано цілі стратегічного рівня. Штаби російських корпусів, дивізій та армій — це саме такі цілі.

Реклама

Там планують та організовують операції на значних ділянках фронту. У цьому випадку, ймовірно, йдеться про Донецький напрямок.

«Армійський штаб розгортає військові операції фактично на значній частині східного фронту. Там угруповання близько 110 тисяч окупантів, яких використовують загалом на Донецькому напрямку», — сказав Маломуж.

За його словами, удар по таких об’єктах дозволяє дезорганізувати роботу на певний час.

А якщо вдасться знищити високопоставлених офіцерів ворога, то така атака стає ще успішнішою, адже удар по системі управління — це завжди серйозно.

Реклама

Місце виробництва та зберігання безпілотників — це також важлива ціль. Вона допоможе зменшити кількість атак БпЛА на певній ділянці фронту.

Нагадаємо, полковник РФ Руслан Горячкін, який тимчасово очолював 8-му армію, ймовірно, був ліквідований під час атаки 30 червня.

Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко також відреагував на удари по окупантах. Він повідомив, що в тимчасово окупованому Донецьку сталася прицільна атака по російських військових, а в Луганську 1 липня під удар дронів потрапила логістика росіян.

Читайте також