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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
867
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1 хв

У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи (відео)

Окупанти нарікають на атаку дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

У ніч проти 1 липня 2025 року стало відомо про низку вибухів у тимчасово окупованому Луганську.

Про це повідомили очевидці у соціальних мережах.

Масовий проліт дронів ЗСУ зафіксували в Луганську, повідомила “місцева влада”.

Уточнюється, що лише над Луганськом було щонайменше 20 БПЛА.

© із соцмереж

Мовляв, режим обережності діє у Луганську, Червоному Лучі, Лутугиному, Довжанську, Суходільську, Білокуракиному.

Очевидці повідомляють про те, що в тимчасово окупованому Луганську палає нафтобаза. Також спалахнули сильні пожежі.

Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.

ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.

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