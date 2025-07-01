- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 867
- Час на прочитання
- 1 хв
У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи (відео)
Окупанти нарікають на атаку дронів.
У ніч проти 1 липня 2025 року стало відомо про низку вибухів у тимчасово окупованому Луганську.
Про це повідомили очевидці у соціальних мережах.
Масовий проліт дронів ЗСУ зафіксували в Луганську, повідомила “місцева влада”.
Уточнюється, що лише над Луганськом було щонайменше 20 БПЛА.
Мовляв, режим обережності діє у Луганську, Червоному Лучі, Лутугиному, Довжанську, Суходільську, Білокуракиному.
Очевидці повідомляють про те, що в тимчасово окупованому Луганську палає нафтобаза. Також спалахнули сильні пожежі.
Нагадаємо, що раніше у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку.
ЗСУ завдавали удару по важливому скупченню російських сил в окупованому Донецьку.