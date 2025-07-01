Україною шириться повітряна тривога: названа причина

Повітрна тривога / © із соцмереж

Реклама

У ніч проти 1 липня 2025 року оголошена загроза застосування балістичного озброєння в областях, де триває повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Моніторингові канали попереджують про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму.

Реклама

Раніше повідомлялось, що бійці ССО завдали втрат армії РФ поблизу кордону. Так, вони знищили цілу ворожу групу, яка намагалася потрапити до України.

Також нагадаємо, російська армія просунулась у Донецькій області, зокрема у Покровському районі.