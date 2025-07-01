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- Укрaїнa
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Україною шириться повітряна тривога: названа причина
Росіяни продовжують вночі загрожувати українським містам.
У ніч проти 1 липня 2025 року оголошена загроза застосування балістичного озброєння в областях, де триває повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
Моніторингові канали попереджують про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму.
Раніше повідомлялось, що бійці ССО завдали втрат армії РФ поблизу кордону. Так, вони знищили цілу ворожу групу, яка намагалася потрапити до України.
Також нагадаємо, російська армія просунулась у Донецькій області, зокрема у Покровському районі.