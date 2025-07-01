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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
961
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Україною шириться повітряна тривога: названа причина

Росіяни продовжують вночі загрожувати українським містам.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітрна тривога

Повітрна тривога / © із соцмереж

У ніч проти 1 липня 2025 року оголошена загроза застосування балістичного озброєння в областях, де триває повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Моніторингові канали попереджують про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму.

Раніше повідомлялось, що бійці ССО завдали втрат армії РФ поблизу кордону. Так, вони знищили цілу ворожу групу, яка намагалася потрапити до України.

Також нагадаємо, російська армія просунулась у Донецькій області, зокрема у Покровському районі.

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