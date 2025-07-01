ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1503
Час на прочитання
2 хв

День ангела 1 липня: кого та як вітати з іменинами

1 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 1 липня, день ангела

Який сьогодні, 1 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 1 липня

1 липня 2025 року привітайте з іменинами Аркадія, Василя, Дем’яна, Івана, Костянтина, Кузьму, Лева, Олексія, Павла, Петра, Ангеліну.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає “житель Аркадії”. В дитинстві чутливий, але сильний духом. В дорослому віці стає мрійливим, цілеспрямованим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві має широкий кругозір. В дорослому віці стає добрим, врівноваженим.

Дем’ян — латинське коріння, тлумачиться як “присвячений Дамії”. В дитинстві емоційний, товариський. В дорослому віці стає делікатним, спокійним.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “постійний”. В дитинстві надійний, спокійний. В дорослому віці стає м’яким, але має внутрішню силу.

Кузьма — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “всесвіт”. В дитинстві кмітливий, пустотливий. В дорослому віці стає успішним, працює з ентузіазмом.

Лев — латинське походження, означає “цар звірів”. В дитинстві чуйний, доброзичливий. В дорослому віці стає довірливим, простакуватим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві легкий в спілкуванні. В дорослому віці стає комунікабельним, відповідальним.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає допитливим, має добре розвинену інтуїцію.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві серцевий, чуйний. В дорослому віці стає наївним, марнославним.

Ангеліна — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подібна до ангела”. В дитинстві емоційна, непередбачувана. В дорослому віці стає сильною, ніколи не дасть себе скривдити.

День ангела 1 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 1 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поряд, оберігаючи від усіх негараздів і даруючи душевний спокій. Бажаю світла, радості й гармонії у кожному дні життя.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець надихає тебе на добрі справи, дарує силу у складні моменти і веде до світлих звершень. Бажаю міцного здоров’я, щирої любові та безмежного добробуту.

***

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай невидимий охоронець завжди підтримає, підкаже правильний шлях і подарує відчуття безпеки. Нехай кожен день буде наповнений добром, теплом і світлом.

***

З днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе від усього лихого, дарував натхнення і щасливі миті. Нехай життя буде сповнене гармонії, радості й здійснення найзаповітніших мрій.

***

Прийми найщиріші вітання з днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде твоїм надійним супутником, захищаючи від усіх перешкод і підтримуючи у кожному починанні. Бажаю світлого настрою, здоров’я і душевного тепла.

Дата публікації
Кількість переглядів
1503
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie