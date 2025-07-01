День ангела 1 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 1 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 1 липня

1 липня 2025 року привітайте з іменинами Аркадія, Василя, Дем’яна, Івана, Костянтина, Кузьму, Лева, Олексія, Павла, Петра, Ангеліну.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає “житель Аркадії”. В дитинстві чутливий, але сильний духом. В дорослому віці стає мрійливим, цілеспрямованим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві має широкий кругозір. В дорослому віці стає добрим, врівноваженим.

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Дем’ян — латинське коріння, тлумачиться як “присвячений Дамії”. В дитинстві емоційний, товариський. В дорослому віці стає делікатним, спокійним.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “постійний”. В дитинстві надійний, спокійний. В дорослому віці стає м’яким, але має внутрішню силу.

Кузьма — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “всесвіт”. В дитинстві кмітливий, пустотливий. В дорослому віці стає успішним, працює з ентузіазмом.

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Лев — латинське походження, означає “цар звірів”. В дитинстві чуйний, доброзичливий. В дорослому віці стає довірливим, простакуватим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві легкий в спілкуванні. В дорослому віці стає комунікабельним, відповідальним.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає допитливим, має добре розвинену інтуїцію.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві серцевий, чуйний. В дорослому віці стає наївним, марнославним.

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Ангеліна — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подібна до ангела”. В дитинстві емоційна, непередбачувана. В дорослому віці стає сильною, ніколи не дасть себе скривдити.

День ангела 1 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поряд, оберігаючи від усіх негараздів і даруючи душевний спокій. Бажаю світла, радості й гармонії у кожному дні життя.

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З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець надихає тебе на добрі справи, дарує силу у складні моменти і веде до світлих звершень. Бажаю міцного здоров’я, щирої любові та безмежного добробуту.

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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай невидимий охоронець завжди підтримає, підкаже правильний шлях і подарує відчуття безпеки. Нехай кожен день буде наповнений добром, теплом і світлом.

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З днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе від усього лихого, дарував натхнення і щасливі миті. Нехай життя буде сповнене гармонії, радості й здійснення найзаповітніших мрій.

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Прийми найщиріші вітання з днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде твоїм надійним супутником, захищаючи від усіх перешкод і підтримуючи у кожному починанні. Бажаю світлого настрою, здоров’я і душевного тепла.