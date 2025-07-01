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"Флуміненсе" шокував "Інтер" і вийшов до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)
Бразильський клуб залишив фіналіста Ліги чемпіонів за бортом турніру.
Бразильський "Флуміненсе" обіграв міланський "Інтер" у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Банк оф Амеріка Стедіум" у місті Шарлотт завершився з рахунком 0:2.
Уже на третій хвилині зутрічі південноамеркианська команда відкрила рахунок – голом відзначився аргентинський нападник Херман Кано.
На 40-й хвилині "Флуміненсе" міг збільшувати свою перевагу в рахунку, але гол бразильського захисника Ігнасіо не зарахували через офсайд.
"Нерадзуррі" намагалися відігратися та створили низку моментів, зокрема на 83-й хвилині аргентинський форвард Лаутаро Мартінес низом пробив у ближню стійку.
Однак розпечатати ворота суперника італійському колективу так і не вдалося. А ось "Флуміненсе" забив удруге та зняв питання щодо переможця – на 90+3-й хвилині точного удару завдав бразильський хавбек Еркулес.
Огляд матчу "Інтер" – "Флуміненсе"
У чвертьфіналі "Флуміненсе" позмагається з переможцем матчу між англійським "Манчестер Сіті" та саудівським "Аль-Хілялем", який відбудеться 1 липня, о 04:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.
Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.