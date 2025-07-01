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- Украина
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Во временно оккупированном Луганске раздались взрывы (видео)
Оккупанты жалуются на атаку дронов.
В ночь на 1 июля 2025 года стало известно о ряде взрывов во временно оккупированном Луганске.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Массовый пролет дронов ВСУ зафиксировали в Луганске, сообщили "местные власти".
Уточняется, что только над Луганском было не менее 20 БПЛА.
Мол, режим осторожности действует в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Довжанске, Суходольске, Белокуракино.
Очевидцы сообщают о том, что во временно оккупированном Луганске горит нефтебаза.
Напомним, что ранее в ЦПИ намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке.
ВСУ наносили удар по важному скоплению российских сил в оккупированном Донецке.