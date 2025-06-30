Россия может атаковать страны НАТО через несколько лет – предупреждение разведки

До 2030 г. Россия может атаковать страны НАТО.

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Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия может приступить к новой фазе военной агрессии — на этот раз уже против стран НАТО — до 2030 года.

Об этом он сказал на круглом столе по случаю запуска аналитического центра Snake Island Institute, передает NV.

Во время выступления Скибицкий подчеркнул, что Украина остается ключевым партнером США вне НАТО, особенно в вопросах обороны и безопасности. По его словам, угроза со стороны России выходит далеко за пределы украинского театра военных действий.

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"Мы должны рассматривать вероятность новой фазы агрессии России уже к 2030 году, на этот раз против стран НАТО", - отметил Скибицкий.

Он также поддержал создание Snake Island Institute – нового аналитического центра, который будет работать над формированием обновленной архитектуры безопасности между Украиной, США и партнерами.

Владислав Соболевский заявил, что Украина уже сегодня участвует в формировании новой системы коллективной безопасности:

"Мы понимаем важность стратегических партнерств для Украины и западных союзников. Snake Island Institute – один из ключевых инструментов этого процесса".

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Ранее мы писали, что на фоне затяжной войны в Украине и усиления российской агрессии, европейские государства ускоряют подготовку к собственной обороне. НАТО уже готовится к масштабной защите: на восточной границе от Финляндии до Польши, протяженностью около 3440 километров, планируют создать “взрывную стену” с минных полей.