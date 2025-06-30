"Живой Нострадамус" сделал жуткое предсказание для всех

"Живой Нострадамус" сделал жуткое предсказание / © pixabay.com

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Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный как «живой Нострадамус» благодаря своим точным предсказаниям (в частности, пандемии COVID-19 и смерти королевы Елизаветы II), предупредил о возможном масштабном отключении электроэнергии или атаке на критически важную инфраструктуру уже в ближайшие недели. Он также представил четыре основных сценария развития Третьей мировой войны, которые, по его мнению, могут развернуться в течение следующих месяцев.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 38-летнего Саломе, недавнее «прекращение огня» между Ираном, Израилем и США является лишь «театральной интерлюдией». А кибервойна станет главным двигателем дальнейшей эскалации.

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Первым признаком полного срыва станут цифровые технологии. Серьезное отключение электроэнергии или атака на критически важную инфраструктуру изменят правила игры еще до того, как ракеты улетят в небо», — заявил он.

Экстрасенс добавил, что «текущий сценарий не предполагает счастливого конца», а «следующие несколько месяцев несут в себе потенциал для хаоса».

Четыре сценария глобального конфликта (Июль 2025)

Саломе детализировал четыре ключевых сценария, которые могут развиться в ближайшие месяцы, отмечая, что они «пересекаются, поскольку это не игра с нулевой суммой, а сложная сеть событий, которые могут влиять друг на друга».

1-4 июля: Пересечение американского авианосца USS Ford через Гибралтар «должно пристально контролироваться». Атос предусматривает «иранские провокации с помощью беспилотников или противокорабельных ракет», что может привести к росту цены на нефть более чем на 5 долларов за баррель.

4-8 июля: «Аномальный цифровой трафик может свидетельствовать о переходе Ирана от ракет к масштабным кибератакам».

8-14 июля: «Любая попытка частично заблокировать Ормузский пролив приведет к резкому росту расходов на морское страхование более чем на 30 процентов, что заставит НАТО создать военно-морские конвои». Ормузский пролив является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из Персидского залива и ее контролирует Иран.

15-20 июля: Наибольшим риском является голосование в израильском кабинете министров за оперативные удары по иранским ядерным объектам (Натанз или Фордо) с вероятностью 12 процентов.

Саломе объясняет, что это «кабалистические предсказания — они не означают точных дат или неизбежных событий», а только «окна времени, указывающие на тенденции и риски». Целью его прогнозов является предупреждение о реальных возможностях, чтобы люди могли подготовиться.

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Скрытое участие Великобритании и три фронта эскалации

Экстрасенс также предусмотрел, что Великобритания будет вовлечена в конфликт «не по собственному выбору, а по силе молчаливых союзов, стратегических договоров и скрытого давления». По его словам, «первая косточка домино уже упала», и Великобритания уже активно участвует в этом за кулисами.

Саломе назвал три беспрецедентных фронта, из-за которых Британия может стать «ключевым игроком» в международном кризисе:

Атака Ирана на британскую базу в Диего-Гарсии: Британская база в Индийском океане уже полностью ведет «скрытую» деятельность, выполняя роль центра логистической и цифровой поддержки. В случае атаки Ирана (крылатыми ракетами или дронами) Соединенное Королевство будет вынуждено реагировать, поскольку его территориальная целостность будет нарушена. Невидимая операция Королевского флота в Ормузском проливе: Если Иран заблокирует пролив, Королевский флот может действовать немедленно, сопровождая нефтяные танкеры и морские минные траления. Это, по словам Атоса, будет «техническая, но реальная война». Скрытая карта НАТО и кибервойна: Конфиденциальные переговоры в НАТО касаются возможного применения статьи 5 в случае скоординированных кибератак Тегерана на американские объекты в Европе. Если Иран начнет цифровое наступление, Великобритания будет юридически обязана участвовать в обороне НАТО, но «не с танками, а с алгоритмами, брандмауэрами и государственными вирусами».

Эти предупреждения прозвучали на фоне заявления Саломе о том, что «прекращение огня», заключенное Дональдом Трампом на Ближнем Востоке, лишь «театральная интерлюдия», а «настоящий мир не наступает внезапно».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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