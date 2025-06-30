В Виннице военному, погибшему на фронте, пришла повестка: что говорит ТЦК

Погибший воин Константин Панков. Фото vn.20minut

Реклама

В Виннице семья погибшего военнослужащего Константина Панкова получила повестку на его имя.

Винницкий областной ТЦК объяснил, почему так произошло, и попросил прощения у семьи погибшего героя.

В ТЦК объяснили, что повестку в результате технического сбоя в автоматизированной системе «Оберег», которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. В результате технической ошибки не произошла надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников, поэтому семья павшего героя получила повестку.

Реклама

«Мы глубоко сожалеем из-за досадного случая, связанного с отправкой повестки на имя Константина Панкова… Мы понимаем, что эта ситуация причинила боль семье и близким Константина Геннадиевича, и искренне извиняемся за нанесенные моральные страдания», — говорится в сообщении.

Винницкий ТЦК уверяет, что по этому факту уже проводится проверка, чтобы установить причины сбоя и принять необходимые меры для предотвращения таких случаев в будущем. В ТЦК также обещают, что сделают все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Константин Панков погиб 31 января 2023 года в зоне боевых действий.

«Костя Панков, которого мы между собой часто называли „заслуженный волонтер всех фестивалей Украины“. Он вместе с нами строил два AirGogolFest’а, оба Ticket to the Sun и многие другие фестивали по стране, — написали на странице художественного объединения «ПІЧ».

Реклама

Заметим, что это далеко не первый случай, когда на имя погибших героев приходила повестка. Так, в начале этого месяца погибшему воину из Ровно пришла повестка спустя два года после его похорон. ТСН пообщалась с вдовой этого бойца.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОВЕСТКИ приходит ПАВШИМ ВОИНАМ! Семьи погибших возмущены

Также в Киеве ТЦК прислал повестку военному, потерявшему на фронте обе ноги.