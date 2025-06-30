"Живий Нострадамус" зробив моторошне передбачення для всіх

"Живий Нострадамус" зробив моторошне передбачення / © pixabay.com

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Бразильський екстрасенс Атос Саломе, відомий як «живий Нострадамус» завдяки своїм точним передбаченням (зокрема, пандемії Covid-19 і смерті королеви Єлизавети II), попередив про можливе масштабне відключення електроенергії або атаку на критично важливу інфраструктуру вже найближчими тижнями. Він також представив чотири основні сценарії розвитку Третьої світової війни, які, на його думку, можуть розгорнутися протягом наступних місяців.

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами 38-річного Саломе, недавнє «припинення вогню» між Іраном, Ізраїлем і США є лише «театральною інтерлюдією». А кібервійна стане головним рушієм подальшої ескалації.

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«Першою ознакою повного зриву стануть цифрові технології. Серйозне відключення електроенергії або атака на критично важливу інфраструктуру змінять правила гри ще до того, як ракети полетять у небо», — заявив він.

Екстрасенс додав, що «поточний сценарій не передбачає щасливого кінця», а «наступні кілька місяців несуть у собі потенціал для хаосу».

Чотири сценарії глобального конфлікту (липень 2025 року)

Саломе деталізував чотири ключові сценарії, які можуть розвинутися найближчими місяцями, наголошуючи, що вони «перетинаються, оскільки це не гра з нульовою сумою, а складна мережа подій, які можуть впливати одна на одну».

1–4 липня: перетин американського авіаносця USS Ford через Гібралтар «повинен пильно контролюватися». Атос передбачає «іранські провокації за допомогою безпілотників або протикорабельних ракет», що може призвести до зростання цін на нафту на понад 5 доларів за барель.

4–8 липня: «аномальний цифровий трафік може свідчити про перехід Ірану від ракет до масштабних кібератак».

8–14 липня: «будь-яка спроба частково заблокувати Ормузьку протоку призведе до різкого зростання витрат на морське страхування на понад 30 відсотків, що змусить НАТО створити військово-морські конвої». Ормузька протока є ключовим маршрутом для транспортування нафти з Перської затоки, її контролює Іран.

15–20 липня: найбільшим ризиком є ​​голосування в ізраїльському кабінеті міністрів за оперативні удари по іранських ядерних об’єктах (Натанз або Фордо) з імовірністю 12 відсотків.

Саломе пояснює, що це «кабалістичні передбачення — вони не означають точних дат чи неминучих подій», а лише «вікна часу, які вказують на тенденції та ризики». Метою його прогнозів є попередження про реальні можливості, щоб люди могли підготуватися.

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Прихована участь Великої Британії та три фронти ескалації

Екстрасенс також передбачив, що Велика Британія буде втягнута в конфлікт «не за власним вибором, а силою мовчазних союзів, стратегічних договорів і прихованого тиску». За його словами, «перша кісточка доміно вже впала», і Велика Британія вже активно бере участь у цьому за лаштунками.

Саломе назвав три безпрецедентні фронти, через які Британія може стати «ключовим гравцем» у міжнародній кризі:

Атака Ірану на британську базу в Дієго-Гарсія: британська база в Індійському океані вже повністю веде «приховану» діяльність, виконуючи роль центру логістичної та цифрової підтримки. У разі атаки Ірану (крилатими ракетами або дронами) Сполучене Королівство буде змушене реагувати, оскільки його територіальна цілісність буде порушена. Невидима операція Королівського флоту в Ормузькій протоці: якщо Іран заблокує протоку, Королівський флот може діяти негайно, супроводжуючи нафтові танкери та проводячи морські мінні тралення. Це, за словами Атоса, буде «технічна, але реальна війна». Прихована карта НАТО та кібервійна: конфіденційні переговори в НАТО стосуються можливого застосування статті 5 у разі скоординованих кібератак Тегерана на американські об’єкти в Європі. Якщо Іран розпочне цифровий наступ, Велика Британія буде юридично зобов’язана брати участь в обороні НАТО, але «не з танками, а з алгоритмами, брандмауерами та державними вірусами».

Ці попередження пролунали на тлі заяви Саломе про те, що «припинення вогню», укладене Дональдом Трампом на Близькому Сході, є лише «театральною інтерлюдією», а «справжній мир не настає раптово».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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