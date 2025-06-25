Кулеба предупредил: у Путина будет "момент" для нападения на НАТО - когда именно

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Россия может прибегнуть к военной операции против одной из стран НАТО в Европе уже в ближайшие пять лет.

Такой сценарий не исключает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, о чем он заявил в интервью на YouTube-канале Мосейчук Podcast.

"Так как сегодня развивается ситуация в Европе, то она приведет к военной операции Российской Федерации против одной из стран НАТО. В ближайшие пять лет у Путина будет момент "сейчас или никогда"", - сказал Кулеба.

Реклама

По его словам, в пользу этого сценария свидетельствует ряд факторов, концентрирующихся во временном промежутке до 2030 года. В частности, в немецкой оборонной среде — даже несмотря на традиционную осторожность — все чаще озвучивают предположения о возможном нападении России на страну Альянса в ближайшие 3–5 лет.

"Если посмотреть на доклады немецкой разведки и немецких военных, то они все говорят о том же времени - до 2030 года. Это условно 3-5 лет, в которые Путин может действовать", - подчеркнул он.

Второй фактор — это масштабная программа перевооружения, начатая Европой. Но, как подчеркнул Кулеба, она еще продолжается и требует времени.

Отдельно Кулеба обратил внимание и на то, что 2030 называют возможным сроком расширения ЕС. И именно эта точка – пересечение трех крупных процессов: перевооружение, укрепление обороны и геополитического расширения – может стать критической.

Реклама

"Если Путин серьезно хочет продемонстрировать, что ни ЕС, ни НАТО никого не защищают, что каждый сам за себя, - он может позволить себе локальную военную операцию. И эти пять лет являются решающими", - считает Кулеба.

Ранее аналитики издания Bloomberg смоделировали вероятный сценарий войны НАТО с Россией и рассказали, какие последствия это будет иметь для мира.