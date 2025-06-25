Кулеба попередив: у Путіна буде "момент" для нападу на НАТО — коли саме

Володимир Путін. / © Associated Press

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Росія може вдатися до військової операції проти однієї з країн НАТО в Європі вже в найближчі п’ять років.

Такий сценарій не виключає колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, про що він заявив в інтерв’ю на YouTube-каналі “Мосейчук Podcast”.

“Так як сьогодні розвивається ситуація в Європі, то вона приведе до військової операції Російської Федерації проти однієї з країн НАТО. Протягом найближчих п’яти років у Путіна буде момент “зараз або ніколи””, — сказав Кулеба.

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За його словами, на користь цього сценарію свідчить низка факторів, які концентруються у часовому проміжку до 2030 року. Зокрема, у німецькому оборонному середовищі — навіть попри традиційну обережність — все частіше озвучують припущення про можливий напад Росії на країну Альянсу саме у найближчі 3–5 років.

“Якщо подивитися на доповіді німецької розвідки і німецьких військових, то вони всі говорять про той самий час — до 2030 року. Це умовно 3–5 років, у які Путін може діяти”, — підкреслив він.

Другий фактор — це масштабна програма переозброєння, яку розпочала Європа. Але, як наголосив Кулеба, вона ще триває й потребує часу. Саме тому найближче п’ятиріччя — вразливе вікно, коли російська агресія може стати реальністю.

Окремо Кулеба звернув увагу й на те, що 2030 рік називають можливим терміном розширення ЄС. І саме ця точка — перетин трьох великих процесів: переозброєння, зміцнення оборони та геополітичного розширення — може стати критичною.

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“Якщо Путін серйозно хоче продемонструвати, що ні ЄС, ні НАТО нікого не захищають, що кожен сам за себе, — він може дозволити собі локальну військову операцію. І ці наступні п’ять років є вирішальними”, — вважає Кулеба.

Раніше аналітики видання Bloomberg змоделювали ймовірний сценарій війни НАТО з Росією та розповіли, які наслідки це матиме для світу.