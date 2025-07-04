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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2766
Время на прочтение
1 мин

В Риме прогремел мощный взрыв — много раненых

В Риме произошел взрыв на автозаправочной станции после ДТП. Взрыв повредил несколько соседних построек, пламя достигло состава за заправкой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия взрыва

Последствия взрыва / © Getty Images

На автозаправке в Риме произошел мощный взрыв резервуара со сжиженным нефтяным газом, вызвав столб огня и дыма. В результате инцидента 21 человек получил ранения.

Об этом пишет Аnsa.

По данным источников в штаб-квартире полиции, по, меньшей мере, восемь полицейских получили травмы разной степени тяжести.

По предварительной информации, пожарных вызвали к месту происшествия из-за грузовика, который врезался в трубопровод.

В Риме произошел взрыв на АЗС / © Getty Images

В Риме произошел взрыв на АЗС / © Getty Images

Когда они прибыли, произошел взрыв, который также поразил уже находившихся на месте медицинских работников.

Взрыв повредил некоторые соседние здания, а пламя достигло судебного состава, расположенного за дистрибьютором. Некоторые прохожие также получили ранения.

Напомним, взрыв на химзаводе в Гайдерабаде вызвал масштабный пожар, который привел к гибели десятков человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
2766
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