Последствия взрыва / © Getty Images

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На автозаправке в Риме произошел мощный взрыв резервуара со сжиженным нефтяным газом, вызвав столб огня и дыма. В результате инцидента 21 человек получил ранения.

Об этом пишет Аnsa.

По данным источников в штаб-квартире полиции, по, меньшей мере, восемь полицейских получили травмы разной степени тяжести.

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По предварительной информации, пожарных вызвали к месту происшествия из-за грузовика, который врезался в трубопровод.

В Риме произошел взрыв на АЗС / © Getty Images

Когда они прибыли, произошел взрыв, который также поразил уже находившихся на месте медицинских работников.

Взрыв повредил некоторые соседние здания, а пламя достигло судебного состава, расположенного за дистрибьютором. Некоторые прохожие также получили ранения.

Напомним, взрыв на химзаводе в Гайдерабаде вызвал масштабный пожар, который привел к гибели десятков человек.

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