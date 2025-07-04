Українські дрони вдарили по заводу Shahed під Москвою: Генштаб розповів про наслідки

Пожежа в Росії / © Скріншот з відео

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У четвер, 4 липня, українські військові вразили російське підприємство, яке бере безпосередню участь у виробництві бойових частин для дронів-камікадзе типу «Shahed».

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ціллю удару став АТ ФНПЦ «Науково-дослідний інститут прикладної хімії», розташований у місті Сергіїв Посад Московської області. Це підприємство виготовляє, зокрема, термобаричні бойові частини для БпЛА, які Росія активно використовує для ударів по Україні.

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Зафіксовано масштабну пожежу та сильне задимлення на території заводу. Інформація про остаточні наслідки атаки наразі уточнюється.

«Результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості ворога завдавати повітряних ударів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на території Росії вночі проти 4 липня знову зафіксовано серію ударів безпілотників — під атакою опинилися стратегічні обʼєкти у Московській та Ростовській областях.,

Українські дрони дедалі частіше досягають глибокого тилу ворога. За словами колишнього офіцера Повітряних сил, а нині — заступника гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолія Храпчинського, міф про неефективність українських БпЛА вже розвіяний.

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Як приклад він навів удари по російських оборонних підприємствах «Купол» та «Енергія», після яких частина об’єктів вийшла з ладу, а виробничі потужності були зупинені.

У РНБО додають: на обстріляному Азовському оптико-механічному заводі у Таганрозі виробляють прицільні системи для російської бронетехніки.