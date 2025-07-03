ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
2 хв

Як українські дрони знищують оборонку Росії: подробиці

Дрони та ракети ЗСУ знищують критичну інфраструктуру РФ — і це тільки початок.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дрон

Дрон / © Getty Images

Українські дрони продовжують завдавати дедалі потужніших ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.

Про це в ефірі Radio NV розповів Анатолій Храпчинський — колишній офіцер Повітряних сил, а нині заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ.

За словами експерта, міф про неефективність українських дронів уже остаточно спростовано. Удар по російських заводах «Купол» та «Енергія» призвів до серйозних наслідків — зупинення виробничих потужностей і часткової втрати конструкцій.

«Наші удари спричиняють тяжкі наслідки. Вони б’ють не лише по будівлях, а й по інтелектуальній інфраструктурі — наукових інститутах і фахівцях», — наголосив Храпчинський.

Він додав, що російський авіапром опинився у складному становищі. Попри спроби будувати нові цехи, РФ не здатна серійно випускати сучасні літаки. Головна причина — у відсутності сучасних двигунів. Так, винищувач Су-57 досі літає на двигуні, створеному ще у 1980-х.

Окремо Храпчинський зазначив, що Росії не вдалося скопіювати українські морські дрони, а «Шахед» розвивається лише тому, що технологію їм повністю передали.

Важливим елементом боротьби він назвав удари по авіабазах — так, нещодавня атака по аеродрому у Волгоградській області призвела до втрати одразу чотирьох Су-34.

З урахуванням того, що за 20 років РФ виготовила 155 таких літаків, а за час повномасштабного вторгнення втратила вже до 70, експерт робить висновок: «Ми знищуємо їх швидше, ніж вони встигають виробляти».

Також експерт додав, що РФ має і технічні втрати літаків, не пов’язані з бойовими діями. Це вказує на глибоку кризу в технічному забезпеченні бойової авіації.

Висновок експерта чіткий: удари дронами необхідно продовжувати — вони ефективні, знижують бойовий потенціал РФ і виводять з ладу як техніку, так і мозковий центр російського ВПК.

Нагадаємо, українська оборонна промисловість має потужності для виготовлення до 10 мільйонів безпілотників на рік.

Уряд запускає проєкт залучення інвестицій в оборонну галузь, а також готовий допомагати компаніям у пошуку партнерів, зокрема через створення спільних підприємств.

Окрема увага приділяється кооперації з партнерами по формату «Рамштайн».

Україна планує поєднати власні технології з виробничими потужностями інших країн для масштабування виробництва озброєння, необхідного для Сил оборони.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
454
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie