Як українські дрони знищують оборонку Росії: подробиці

Дрон / © Getty Images

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Українські дрони продовжують завдавати дедалі потужніших ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.

Про це в ефірі Radio NV розповів Анатолій Храпчинський — колишній офіцер Повітряних сил, а нині заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ.

За словами експерта, міф про неефективність українських дронів уже остаточно спростовано. Удар по російських заводах «Купол» та «Енергія» призвів до серйозних наслідків — зупинення виробничих потужностей і часткової втрати конструкцій.

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«Наші удари спричиняють тяжкі наслідки. Вони б’ють не лише по будівлях, а й по інтелектуальній інфраструктурі — наукових інститутах і фахівцях», — наголосив Храпчинський.

Він додав, що російський авіапром опинився у складному становищі. Попри спроби будувати нові цехи, РФ не здатна серійно випускати сучасні літаки. Головна причина — у відсутності сучасних двигунів. Так, винищувач Су-57 досі літає на двигуні, створеному ще у 1980-х.

Окремо Храпчинський зазначив, що Росії не вдалося скопіювати українські морські дрони, а «Шахед» розвивається лише тому, що технологію їм повністю передали.

Важливим елементом боротьби він назвав удари по авіабазах — так, нещодавня атака по аеродрому у Волгоградській області призвела до втрати одразу чотирьох Су-34.

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З урахуванням того, що за 20 років РФ виготовила 155 таких літаків, а за час повномасштабного вторгнення втратила вже до 70, експерт робить висновок: «Ми знищуємо їх швидше, ніж вони встигають виробляти».

Також експерт додав, що РФ має і технічні втрати літаків, не пов’язані з бойовими діями. Це вказує на глибоку кризу в технічному забезпеченні бойової авіації.

Висновок експерта чіткий: удари дронами необхідно продовжувати — вони ефективні, знижують бойовий потенціал РФ і виводять з ладу як техніку, так і мозковий центр російського ВПК.

Нагадаємо, українська оборонна промисловість має потужності для виготовлення до 10 мільйонів безпілотників на рік.

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Уряд запускає проєкт залучення інвестицій в оборонну галузь, а також готовий допомагати компаніям у пошуку партнерів, зокрема через створення спільних підприємств.

Окрема увага приділяється кооперації з партнерами по формату «Рамштайн».

Україна планує поєднати власні технології з виробничими потужностями інших країн для масштабування виробництва озброєння, необхідного для Сил оборони.