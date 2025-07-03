Удар по ТЦК у Полтаві: в Сухопутних військах розкрили мету Кремля

Росіяни цілеспрямовано б’ють по ТЦК / © Associated Press

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Удар по територіальному центру комплектування в Полтаві був цілеспрямованим — ворог намагається зірвати мобілізаційний процес.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев в ефірі “Суспільне”.

За словами речника, російські сили дедалі частіше обирають у ролі цілей саме будівлі ТЦК. Один із таких випадків стався 30 червня — про обстріл ТЦК у Кривому Розі тоді повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

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“Так, це була цілеспрямована атака. Ворог хоче зірвати процес мобілізації, але хочу застерегти: їм ще рано святкувати. Ми продовжимо формувати армію та залучати українців до оборони”, — наголосив він.

Заходи безпеки посилено

Після попередніх ракетних ударів по військових об’єктах, алгоритми безпеки в ТЦК та інших військових установах були змінені. Зокрема, передбачено негайну евакуацію всіх працівників і відвідувачів під час повітряної тривоги.

“Під час тривоги всі повинні залишити будівлі й прямувати до укриттів. Це обов’язкове правило для всіх військових частин, усіх ТЦК по всій країні”, — повідомив Саранцев.

Представник ЗСУ наголосив, що пріоритетом залишається збереження життя військовослужбовців та цивільних, які перебувають у приміщеннях центрів комплектування.

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Нагадаємо, зранку 3 липня Полтава зазнала масованого удару російських безпілотників. Секретар міськради Катерина Ямщикова закликала мешканців зберігати спокій, утриматися від публікації фото й відео з місць ймовірних влучань, а також не поширювати інформацію про роботу сил ППО.