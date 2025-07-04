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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Уражено Азовський завод — що там виробляли для армії РФ

У РНБО розповіли, що саме на Азовському оптико-механічному заводі збирають «очі» для російської бронетехніки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Росії атаковані підприємства, що виготовляють критичні компоненти для ворожої армії

У Росії атаковані підприємства, що виготовляють критичні компоненти для ворожої армії / © скриншот з відео

На території Росії у ніч проти 4 липня були атаковані військові обʼєкти, зокрема у Московській та Ростовській областях.

Зокрема уражено Азовський оптико-механічний завод. Це — ключовий постачальник зброї для РФ. Підприємство постачало приціли та тепловізори для всієї російської бронетехніки, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

«Попри складну ніч є і приємні новини. На Росії були атаковані обʼєкти, зокрема в московській та ростовській областях. Відбулося ураження Азовського оптико-механічного заводу. Це підприємство виготовляє критичні компоненти для армії РФ: приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації», — написав він.

Коваленко зазначив, що саме на Азовському оптико-механічному заводі збирають «очі» для російської бронетехніки.

Нагадаємо, в Росії безпілотники атакували Московську та Ростовську області. У Ростовській області зафіксовані влучання у кількох містах. У місті Азов, попередньо, лунали вибухи на території оптико-механічного заводу. Пошкоджено декілька автомобілів, вибито вікна в житлових будинках, а уламки одного з дронів впали на місцевий стадіон. Крім того, дрони атакували Сергієво-Посадський округ під Москвою.

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