Дрони атакували завод "Енергія" в РФ: що там виготовляють

У РФ було неспокійно / © Associated Press

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У російському Єльці вночі пролунали вибухи, а завод «Енергія» опинився під атакою дронів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Був атакований завод „Енергія“ в місті Єлєц, Ліпецької області. „Енергія“ — це одна з найбільш критичних цілей для Росії», — написав він.

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Відомо, що там виготовляють батареї для:

блоків планерування і корекції ракет

для комплексу «Іскандер», а також крилатих ракет

Нагадаємо, про вибухи спочатку повідомляли місцеві жителі, а згодом наліт безпілотників підтвердив губернатор Липецької області Ігор Артамонов, однак про атаку по заводу «Енергія» не написав. Він лише проінформував про пожежу на паркуванні «одного з підприємств» у Єльці.

«Енергія» — найбільше в Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму.

Продукція заводу широко використовується у різних секторах, зокрема оборонній промисловості, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі.

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Через російське вторгнення до України підприємство перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, Японії.

Завод був атакований вдруге за останні три місяці, раніше він опинявся під ударом у ніч проти 23 травня.

Нагадаємо, ЗСУ завдали точного удару по штабу 8 армії РФ у Донецьку, знищивши десятки офіцерів. Це може суттєво вплинути на бойову координацію росіян.