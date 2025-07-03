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Дроны атаковали завод "Энергия" в России: что там производят
Завод «Энергия» в Ельце, работающий на армию РФ, был атакован дронами второй раз за три месяца.
В российском Ельце ночью раздались взрывы, а завод «Энергия» оказался под атакой дронов.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
«Был атакован завод „Энергия“ в городе Елец, Липецкой области. „Энергия“ — это одна из самых критических целей для России», — написал он.
Известно, что там производят батареи для:
блоков планирования и коррекции ракет
для комплекса «Искандер», а также крылатых ракет
Напомним, о взрывах сначала сообщали местные жители, а затем налет беспилотников подтвердил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, однако об атаке по заводу «Энергия» не написал. Он только проинформировал о пожаре на парковке одного из предприятий в Ельце.
«Энергия» — крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока.
Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.
Из-за российского вторжения в Украину предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Японии.
Завод был атакован второй раз за последние три месяца, ранее он оказывался под ударом в ночь на 23 мая.
Напомним, ВСУ нанесли точный удар по штабу 8 армии РФ в Донецке, уничтожив десятки офицеров. Это может оказать существенное влияние на боевую координацию россиян.