Как часто надо убирать в туалете / © Credits

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Это дело легко откладывается на «потом», но от этого туалетная комната чище не становится. На самом деле регулярная очистка унитаза — не просто вопрос гигиены, но и способ предотвратить распространение бактерий, плесени и неприятных запахов, об этом рассказало издание Real Simple. Поэтому если вам кажется, что вы «еще не успели», эта статья — ваш знак, что пора взяться за щетку.

Как часто следует убирать унитаз

По словам экспертов по уборке, на самом деле большинство из нас моют унитаз гораздо реже, чем следовало бы. Однако строгого графика не обязательно придерживаться — главное, чтобы вы понимали, когда и почему пора наводить чистоту.

Ориентировочные рекомендации:

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Ежедневное активное использование (семья с детьми)

Частота уборки чаши: 1-2 раза в неделю

Частота уборки снаружи: ежедневно или через день

Умеренное использование (1-2 человека дома)

Частота уборки чаши: 1 раз в неделю

Частота уборки снаружи: 1 раз в неделю

Гостевой туалет (редко используется)

Частота уборки чаши: 1 раз в 2 недели

Частота уборки снаружи: 1 раз в 2 недели

Когда кто-то болеет

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Частота уборки чаши: ежедневно

Частота уборки снаружи: ежедневно

Что влияет на частоту уборки

Количество пользователей

Чем больше людей пользуются туалетом — тем больше шансов на бактерии, брызги, пятна, запахи. Особенно это касается семей с детьми и мужчинами, которые не всегда «попадают». Решение — ввести четкие правила гигиены, например, учить мальчиков сидеть во время мочеиспускания.

Болезни в доме

Если в доме кто-то болеет — даже обычной ОРВИ или желудочной инфекцией — унитаз нужно дезинфицировать ежедневно. Особенно — кнопки смыва, сиденья, крышку, дверные ручки и краны. Рекомендуется ежедневная влажная уборка санузлов во время болезненных периодов.

Тип туалета

Основной туалет: требует регулярной и тщательной уборки.

Гостевой туалет: даже если им почти не пользуются, нужно сливать воду раз в неделю, чтобы не появлялся налет и убирать хотя бы раз в две недели.

Как правильно мыть унитаз

Обработка чаши

Нанесите средство (лучше с хлоркой или дезинфицирующими компонентами) под ободок чаши.

Дайте средству подействовать 5-10 мин.

После этого тщательно протрите щеткой — не забудьте о нижней части ободка, где часто накапливается мочевой камень.

Обработка наружной части

Используйте антибактериальный спрей или раствор мыла, воды и микрофибровую тряпку.

Начните с более чистых частей (крышка, бачок), а затем перейдите к зоне под сиденьем и основанию.

Важно: не смешивайте хлорку с уксусом или аммиаком — это может вызвать выброс токсичных газов

Дезинфекция контактных зон

Обработайте кнопки смыва, ручки, краны и дверные ручки антисептическими салфетками или спреем.

Советы

Используйте специальные таблетки или блоки для бачка — они уменьшают налет и неприятный запах.

Периодически заменяйте туалетную щетку (раз в 3-6 месяцев).

Не храните щетку во влажном состоянии — дайте ей высохнуть на солнце или открытом воздухе.

Регулярно меняйте полотенца в ванной — не реже чем раз в 3-4 дня.

Регулярная уборка туалета — это не только вопрос эстетики, но и гигиены и здоровья. Избегайте накопления микробов, реагируйте на сигналы (неприятный запах, пятна, липкость) и пусть даже это «неприятное дело» станет простой привычкой, которая сохраняет комфорт и безопасность в вашем доме.

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