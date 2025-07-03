СБУ разоблачила "крота" ФСБ в Воздушных силах ВСУ: майор передавал координаты для ударов

СБУ разоблачила "крота" ФСБ в Воздушных силах ВСУ. / © СБУ

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Служба безопасности Украины задержала офицера Воздушных сил ВСУ, оказавшегося агентом российской спецслужбы. По данным следствия, майора завербовали из-за его бывшей супруги, которая сотрудничает с оккупантами во временно захваченном Мелитополе.

Подробности рассказывает преслужба СБУ.

Контрразведка СБУ провела операцию во Львовской области во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ и сорвала попытку россиян получить точные координаты объектов украинской авиационной инфраструктуры.

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По оперативной информации, предатель передавал данные об оперативных аэродромах, логистических хабах и пунктах технического обслуживания боевой авиации. Их планировали использовать для подготовки ракетно-дроновых атак по ВСУ.

Координировал деятельность "крота" кадровый офицер спецподразделения "Альфа" ФСБ Александр Белодедов. СБУ своевременно задокументировала контакты майора с российской спецслужбой и произвела его задержание.

После этого украинская спецслужба приняла меры по защите находящихся под угрозой объектов Вооруженных сил.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса - государственная измена, совершенная группой лиц в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под стражей.

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Также о подозрении заочно доложено его бывшей жене, действующей на стороне РФ в захваченной части юга Украины.

Дело ведет офис Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что в Харькове СБУ задержала агента ФСБ, который изготовил три взрывных устройства для атак на госучреждения. Взрывчатку он собирал в квартире соседей и маскировал под бытовые вещи.