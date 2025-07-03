Автомобильный рынок обваливается, но эти модели обожают украинцы – исследование

Автомобили / © Pixabay

Реклама

В июне 2025 года на внутреннем рынке Украины было зарегистрировано 71,3 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 12,9% меньше, чем в мае и на 27,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет Иститут исследования авторынка.

Несмотря на всеобщее снижение, неизменным лидером рынка остался Volkswagen — он почти вдвое опередил ближайшего конкурента.

Реклама

В десятке самых популярных также оказались: BMW, Renault, ВАЗ, Skoda, Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai. Это свидетельствует о постоянных предпочтениях покупателей — от бюджетных моделей до авто премиумкласса.

Среди моделей после Passat в рейтинге — Skoda Octavia и Volkswagen Golf, которые хорошо зарекомендовали себя как городские автомобили, Daewoo Lanos, Renault Megane и BMW 5 серии также вошли в пятерку популярных моделей.

Интересно, что средний возраст авто на вторичном рынке почти не изменился — 15,7 года. В то же время в премиумсегменте зафиксированы следующие покупки: 1 McLaren, 1 Lamborghini, 2 Maybach, 3 Aston Martin, 6 Bentley, 7 Rolls-Royce и 13 Maserati.

Самым старым автомобилем, сменившим владельца, стал ГАЗ-20 1950 года, черный седан с двигателем объемом 4,4 литра.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о рейтинге 10 самых популярных моделей на рынке новых авто Европы.

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Renault Clio стал самым популярным в Европе автомобилем — его продажи, по данным focus2move, выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7,7%.