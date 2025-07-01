В Днепре предатель корректировал удары РФ по энергетике: как действовал шпион

Агент РФ по Днепру

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В Днепре задержан дежурный агент ГРУ РФ. Предатель готовил координаты для воздушных атак агрессора по критической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщила СБУ.

Детали дела

По данным следствия, корректировкой огня занимался 54-летний монтажник из местной строительной компании. В поле зрения окупантов он попал, когда пытался приобрести в интернете фальшивые документы для выезда за границу под видом иностранца.

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«После вербовки агент собирал для куратора геолокации энергогенерирующих предприятий, которые снабжают светом большую часть жилой застройки Днепра и Запорожья. Для сбора разведданных фигурант использовал свое служебное положение в стройкомпании, занимающейся восстановлением украинских энергообъектов после вражеских „прилетов“», — отмечают в ведомстве.

Во время выполнения подрядов изменник фиксировал техническое состояние потенциальных целей и фотографировал их внешний вид с привязкой к геолокации на гугл-карте.

Как стало известно правоохранителям, находясь на месте ремонтных работ агент направлял соответствующую информацию своему куратору, чем фактически корректировал повторные удары РФ по энергетической инфраструктуре городов. Для конспирации он использовал несколько телефонов, которые периодически менял и хранил их у своей родственницы.

Сотрудники СБУ установили личность предателя и задержали его по месту жительства.

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Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее правоохранители задержали еще двух агентов ГРУ РФ в Одессе. Злоумышленники действовали в паре и корректировали атаки агрессора по Силам обороны на юге Украины.

По материалам дела, сбором разведданных занимался 61-летний врач-реабилитолог. Чтобы готовить для россиян больше информации, она привлекла к сотрудничеству своего знакомого — 36-летнего экс-работника «Укрзализныци».

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СБУ перехватила телефонный разговор, в котором мужчина получает задание от куратора — кадрового сотрудника российского ГРУ.