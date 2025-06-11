Готовил удар РФ по Львовщине: СБУ разоблачила предателя

СБУ разоблачила предателя

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СБУ задержала агента ФСБ, готовившего новый удар РФ по Львовской области. Им оказался 57-летний местный безработный, которого РФ завербовала через телеграмм-каналы.

Об этом сообщает СБУ.

По материалам дела главной задачей агента был поиск военных авиабаз на территории западного региона.

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«Чтобы выявить координаты аэродромов, предатель объезжал местность на своем авто и пытался найти аэродромы, которые, по его мнению, могла использовать армейская авиация. Во время разведывательных вылазок агент фотографировал объекты с привязкой к местности и отмечал соответствующие геолокации на гугл-картах», — говорится в сообщении.

Вернувшись домой, фигурант обобщал собранные данные и готовил отчет для куратора из ФСБ.

«Для коммуникации с оккупантами агент использовал анонимный чат в мессенджере, а после каждого сеанса связи тщательно удалял переписку.

Также Служба безопасности провела меры по обеспечению локаций Сил обороны.

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По результатам обыска у задержанного изъят телефон с подтверждениями работы на ФСБ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, очередной предатель получил 15 лет заключения с конфискацией имущества . Агент ГРУ РФ шпионил в Запорожье.

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По данным расследования, он корректировал воздушные атаки РФ по прифронтовому городу и «сливал» оккупантам маршруты движения Сил обороны в направлении передовой. Агентные задачи врага выполнял 22-летний бывший срочник, ранее проходивший службу в одном из военных гарнизонов Украины.