Готував удар РФ по Львівщині: СБУ викрила зрадника

СБУ викрила зрадника

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СБУ затримала агента ФСБ, який готував новий удар РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний, якого РФ завербувала через телеграм-канали.

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону.

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«Щоб виявити координати летовищ, зрадник об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація. Під час розвідувальних вилазок агент фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав відповідні геолокації на гугл-картах», — йдеться у повідомленні.

Повернувшись додому, фігурант узагальнював зібрані дані та готував «звіт» для куратора з ФСБ.

«Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв листування. Незважаючи на такі заходи конспірації, кіберфахівці СБУ все одно викрили зрадника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання», — повідомили в СБУ.

Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

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За результатами обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, черговий зрадник отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Агент ГРУ РФ шпигував у Запоріжжі.

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За даними розслідування, він коригував повітряні атаки РФ по прифронтовому місту та «зливав» окупантам маршрути руху Сил оборони в напрямку передової. Агентурні завдання ворога виконував 22-річний колишній строковик, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України.