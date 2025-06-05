Шпионил для РФ в Запорожье: осужден очередной предатель Украины

Очередной предатель получил 15 лет заключения

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Очередной предатель получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Агент ГРУ РФ шпионил в Запорожье.

Об этом сообщает СБУ.

Как действовал предатель Украины

По данным расследования, он корректировал воздушные атаки РФ по прифронтовому городу и «сливал» оккупантам маршруты движения Сил обороны в направлении передовой. Агентные задачи врага выполнял 22-летний бывший срочник, ранее проходивший службу в одном из военных гарнизонов Украины.

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Весной 2024 г. он демобилизовался и поселился в Запорожье. Впоследствии его дистанционно завербовал сотрудник 316-го разведцентра российского ГРУ (пункт базирования – г. Севастополь).

"В поле зрения военной разведки РФ мужчина попал из-за своих родителей, проживающих на временно захваченной части региона и сотрудничающих с агрессором", - говорится в сообщении.

В обмен на сотрудничество демобилизованному пообещали "быстрые заработки".

Сначала агент выполнил «тестовую» задачу – передал оккупантам геолокации воинской части, в которой проходил срочную службу.

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«После этого предатель начал обходить Запорожье, чтобы фотографировать оборонные объекты, фиксировать их координаты, а затем отчитываться куратору», — отметили в ведомстве.

Также он следил за бронетехникой Сил обороны, которая двигалась по направлению к южному фронту.

Контрразведка СБУ задержала изменника в сентябре 2024 года возле оборонного объекта, где он «сверял» координаты потенциальной цели, по которой враг планировал применить управляемую авиабомбу.

«На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)», — завершили в СБУ.

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Ранее Служба безопасности Украины задержала информатора российских кафиров, который за деньги собирал данные для вражеских ударов по Полтавской и Днепропетровской областях. Предателем оказался 16-летний студент, завербованный через интернет.

Подросток шпионил за военными объектами, фиксировал расположение техники и даже пытался выяснить места производства деталей для украинских дронов.

"По заданию куратора из ГРУ агент выезжал в соседний регион для сбора данных, проводил фотофиксацию стратегических объектов и отправлял информацию куратору", - говорится в сообщении.