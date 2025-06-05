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Трамп не поддерживает военное присутствие Европы в Украине: что за этим стоит
США сейчас воздерживаются от поддержки инициативы по введению европейских миротворческих сил.
Администрация Дональда Трампа демонстрирует надежду на заключение мирного соглашения с Россией, которое могло бы остановить полномасштабную войну в Украине.
Об этом в эфире КИЕВ24 заявил военный аналитик Денис Попович.
По его словам, Трамповская команда намекает на возможность договоренности с Кремлем, однако действия стран Европы, в том числе идея введения европейских войск в Украину, могут стать серьезным препятствием.
Россия категорически выступает против размещения миротворцев, а любые шаги в этом направлении, по мнению США, усложняют потенциальное достижение компромисса.
«В публичном поле они говорят о надежде на заключение определенного соглашения с Россией по прекращению огня. И такие действия, как развертывание европейских военных в Украине — это то, что, как считает администрация Трампа, только вредит возможности такого соглашения», — отметил аналитик.
Напомним, Дональд Трамп в частных разговорах выразил восхищение атакой украинских беспилотников на российские военные объекты, состоявшуюся в выходные.
Впрочем, у президента США есть и серьезные беспокойства. Он боится, что такие операции могут вызвать жесткий ответ Кремля и усложнить его инициативу мирных переговоров.