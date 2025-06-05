Трамп не підтримує військову присутність Європи в Україні: що за цим стоїть

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація Дональда Трампа демонструє сподівання на укладення мирної угоди з Росією, яка могла б зупинити повномасштабну війну в Україні.

Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив військовий аналітик Денис Попович.

За його словами, трампівська команда натякає на можливість домовленості з Кремлем, однак дії країн Європи, зокрема ідея введення європейських військ до України, можуть стати серйозною перешкодою.

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Росія категорично виступає проти розміщення миротворців, а будь-які кроки в цьому напрямку, на думку США, ускладнюють потенційне досягнення компромісу.

«У публічному полі вони говорять про сподівання на укладення певної угоди з Росією щодо припинення вогню. І такі дії як розгортання європейських військових в Україні — це те, що, як вважає адміністрація Трампа, лише шкодить можливості такої угоди», — зазначив аналітик.

Нагадаємо, Дональд Трамп у приватних розмовах висловив захоплення атакою українських безпілотників на російські військові об’єкти, яка відбулася вихідними.

Втім, у президента США є й серйозні занепокоєння. Він боїться, що такі операції можуть спричинити жорстку відповідь Кремля та ускладнити його ініціативу щодо мирних переговорів.

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