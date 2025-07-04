Масований удар по Києву - реакція Зеленського

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Сьогодні вночі, 4 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Основний удар прийняв Київ. Президент Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар.

Про це йдеться у телеграм.

«Наразі ще тривають гасіння пожеж та розбір завалів після чергового російського удару. Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний удар. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 — російсько-іранські „Шахеди“, були застосовані також ракети, зокрема балістичні», — зазначив президент.

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Зеленський наголосив, що Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор.

«Саме столиця була головною мішенню цього російського удару. Нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, ще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ. Почали працювати дрони-перехоплювачі — десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст», — додав він.

«Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів», — йдеться у повідомленні президента.

Нагадаємо, у ніч проти 4 липня РФ атакувала Україну 539 повітряними цілями, з них понад 330 — «Шахеди». Окрім безпілотників, російська армія запустила по Україні 11 ракет трьох різних видів. Основним напрямком удару був Київ.

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За даними міської влади, майже у всіх районах Києва є руйнування та поранені, вирують пожежі та працюють рятувальники. Вже відомо про понад 20 поранених.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ НА ВУХАХ! НАСЛІДКИ НІЧНОГО АРМАГЕДОНУ! СТРАШНА АТАКА 4 ЛИПНЯ на столицю