Владимир Зеленский / © Associated Press

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Сегодня ночью, 4 июля, Россия массированно обстреляла Украину. Основной удар принял Киев. Президент Владимир Зеленский отреагировал на вражеский удар.

Об этом говорится в Телеграм.

«Пока еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после очередного российского удара. Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно внушительный и циничный удар. В общей сложности 550 целей, из них не менее 330 — российско-иранские „Шахеды“, были применены также ракеты, в том числе баллистические», — отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что Россия еще раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор.

«Именно столица была главной мишенью этого российского удара. Нашим воинам удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами РЭБ. Начали работать дроны-перехватчики — десятки ущерба. Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов», — добавил он.

«Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они чувствовали соответствующие санкционные и другие удары по их экономике, по их заработкам, по их инфраструктуре. Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему», — говорится в сообщении президента.

Напомним, в ночь на 4 июля РФ атаковала Украину 539 воздушными целями, из них более 330 — «Шахеды». Кроме беспилотников, российская армия запустила по Украине 11 ракет трех разных видов. Основным направлением удара был Киев.

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По данным городских властей, почти во всех районах Киева есть разрушения и раненые, бушуют пожары и работают спасатели. Уже известно более 20 раненых.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДДОНА! ЖУТКАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу