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Трамп заявил о разочаровании Путиным: в Кремле отреагировали
В Кремле говорят, что встреча Трампа и Путина "необходима".
Накануне, 3 июля, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин побеседовали по телефону. Встреча политиков необходима, но она должна быть хорошо подготовлена.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, во время разговора "фюрер" в очередной раз подчеркнул, мол, заинтересована в достижении целей "сво". Песков нагло подчеркнул, что якобы в приоритете Кремля политико-дипломатические методы. Впрочем, цинично заявил он, "пока это невозможно".
Отреагировал спикер Кремля и на слова Трампа об отсутствии прогресса в Украине и разочаровании от разговора с Путиным.
"Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа", - подчеркнул Песков.
На вопрос, возможна ли встреча Трампа и Путина этим летом, представитель Кремля ответил, что она "необходима", но должна быть "хорошо подготовлена".
Разговор Путина и Трампа
Вечером 3 июля Путин беседовал с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры продолжались около часа и касались, в частности, войны в Украине. В частности, хозяин Кремля подчеркнул, что Россия «будет добиваться поставленных целей и не отступится от них».
Между тем, Дональд Трамп признался, что во время общения с Путиным не достиг ни одного прогресса. Президент США подчеркнул, что "не доволен" разговором с главой Кремля.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал новый телефонный разговор между Трампом и Путиным. Он напомнил, что Украина сразу поддержала идею безусловной остановки огня, выдвигаемой президентом Трампом. Однако ее отверг Кремль.