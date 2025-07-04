Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Накануне, 3 июля, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин побеседовали по телефону. Встреча политиков необходима, но она должна быть хорошо подготовлена.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, во время разговора "фюрер" в очередной раз подчеркнул, мол, заинтересована в достижении целей "сво". Песков нагло подчеркнул, что якобы в приоритете Кремля политико-дипломатические методы. Впрочем, цинично заявил он, "пока это невозможно".

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Отреагировал спикер Кремля и на слова Трампа об отсутствии прогресса в Украине и разочаровании от разговора с Путиным.

"Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа", - подчеркнул Песков.

На вопрос, возможна ли встреча Трампа и Путина этим летом, представитель Кремля ответил, что она "необходима", но должна быть "хорошо подготовлена".

Разговор Путина и Трампа

Вечером 3 июля Путин беседовал с американским лидером Дональдом Трампом. Переговоры продолжались около часа и касались, в частности, войны в Украине. В частности, хозяин Кремля подчеркнул, что Россия «будет добиваться поставленных целей и не отступится от них».

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Между тем, Дональд Трамп признался, что во время общения с Путиным не достиг ни одного прогресса. Президент США подчеркнул, что "не доволен" разговором с главой Кремля.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новый телефонный разговор между Трампом и Путиным. Он напомнил, что Украина сразу поддержала идею безусловной остановки огня, выдвигаемой президентом Трампом. Однако ее отверг Кремль.

Дата публикации 12:24, 03.07.25 Количество просмотров 214 Замораживание оружия для Украины от США! Россия не сдерживает радости! Что же происходит?