Російські атаки Шахедів / © tsn.ua

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Масована атака російських військ на Київ, що відбулася 4 липня, може мати не лише військовий, а й чітко політичний підтекст.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Самусь у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, ця дата обрана не випадково — саме на День незалежності США, що символічно може бути адресовано Дональду Трампу.

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«Підготувати атаку такого масштабу — це не питання одного дня. Ймовірно, вона планувалась саме під 4 липня, аби вдарити в символічну для США дату. Це демонстрація зверхності Путіна, політичний сигнал Трампу», — наголосив він.

Експерт також зазначає, що ймовірно, у Кремлі хотіли підсилити вплив на інформаційне поле США в момент, коли точаться дискусії навколо скорочення або припинення допомоги Україні.

«Після розмови Путіна з Трампом, той виглядав непідготовленим. Атака може бути спробою показати, що Путін не готовий до компромісу, навіть коли США згортають допомогу», — пояснив Самусь.

Крім того, в інформаційному просторі з’явилися версії про можливу координацію тимчасового припинення постачань зброї з Польщі. Все це створює тло, на якому удар РФ видається як відповідь — або навіть зневага — до будь-яких мирних ініціатив.

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Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня зазнав однієї з наймасштабніших комбінованих атак з початку повномасштабної війни.

Росія випустила по Україні понад 550 засобів повітряного нападу, з яких більшість були націлені саме на столицю. Внаслідок атаки зафіксовано понад 20 точок з руйнуваннями та пошкодженнями у різних районах Києва.

Найбільше постраждав Солом’янський район. У мікрорайоні Відрадний пошкоджені житлові будинки, магазини, школа та об’єкти інфраструктури. Загалом у районі постраждали понад 30 багатоквартирних будинків, 5 освітніх закладів, десятки приватних будинків.

У Святошинському районі зазнали ушкоджень щонайменше 6 локацій, найбільше — на проспекті Леся Курбаса. Постраждали не менше 10 багатоповерхівок, у деяких — зруйновано по кілька поверхів.

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У Дніпровському районі зафіксовано локальні ушкодження, серед іншого — поблизу ліцею виявлено уламки ворожих дронів.

У Дарницькому районі частини безпілотників виявлено на відкритих територіях. Масштабних пошкоджень немає.

У Шевченківському районі пошкоджено два житлові будинки, які ще не були заселені. Постраждалих немає. Виникла пожежа на відкритій території біля школи.

У Голосіївському районі частини ворожих об’єктів виявлено в різних точках району.

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