Российские атаки Шахедов / © tsn.ua

Реклама

Состоявшаяся 4 июля массированная атака российских войск на Киев может иметь не только военный, но и четко политический подтекст.

Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Самусь в комментарии YouTube каналу РБК-Украина.

По его словам, эта дата выбрана не случайно — именно в День независимости США, что символически может быть адресовано Дональду Трампу.

Реклама

«Подготовить атаку такого масштаба — это не вопрос одного дня. Вероятно, она планировалась именно к 4 июля, чтобы ударить в символическую для США дату. Это демонстрация превосходства Путина, политический сигнал Трампу», — подчеркнул он.

Эксперт также отмечает, что, вероятно, в Кремле хотели усилить влияние на информационное поле США в момент, когда ведутся дискуссии вокруг сокращения или прекращения помощи Украине.

«После разговора Путина с Трампом, тот выглядел неподготовленным. Атака может стать попыткой показать, что Путин не готов к компромиссу, даже когда США сворачивают помощь», — объяснил Самусь.

Кроме того, в информационном пространстве появились версии о возможной координации временного прекращения поставок оружия из Польши. Все это создает фон, на котором удар РФ выглядит как ответ или даже пренебрежение к любым мирным инициативам.

Реклама

Напомним, Киев в ночь на 4 июля подвергся одной из самых масштабных комбинированных атак с начала полномасштабной войны.

Россия выпустила по Украине более 550 средств воздушного нападения, большинство из которых были нацелены именно на столицу. В результате атаки зафиксировано более 20 точек с разрушениями и повреждениями в разных районах Киева.

Больше всего пострадал Соломенский район. В микрорайоне Отрадный повреждены жилые дома, магазины, школа и объекты инфраструктуры. Всего в районе пострадало более 30 многоквартирных домов, 5 образовательных учреждений, десятки частных домов.

В Святошинском районе получили повреждения по меньшей мере 6 локаций, больше всего — на проспекте Леся Курбаса. Пострадали не менее 10 многоэтажек, в некоторых разрушены по несколько этажей.

Реклама

В Днепровском районе зафиксированы локальные повреждения, среди прочего — вблизи лицея обнаружены обломки вражеских дронов.

В Дарницком районе части беспилотников обнаружены на открытых территориях. Масштабных повреждений нет.

В Шевченковском районе повреждены два жилых дома, которые еще не были заселены. Пострадавших нет. Возник пожар на открытой территории возле школы.

В Голосеевском районе части вражеских объектов обнаружены в разных точках района.

Реклама