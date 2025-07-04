Антидепрессанты и снижение веса: могут ли лекарства для души помочь телу / © Associated Press

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О том, действительно ли антидепрессанты способствуют набору веса, или могут наоборот помогать в процессе его снижения, рассказала врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Антидепрессанты: не только для души, но и для гормонального баланса

«Антидепрессанты часто имеют в спектре действия способность снижать уровень кортизола — гормона стресса, который также влияет на набор веса», — объясняет Наталья Самойленко.

В состоянии хронического стресса, организм выделяет больше кортизола. Это запускает механизмы сохранения энергии:

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замедление обмена веществ,

накопление жира, особенно в центральной части тела (живот, спина),

нарушение аппетита — часто в сторону переедания.

Когда антидепрессанты начинают действовать, они:

стабилизируют настроение и гормональный фон,

снижают кортизол,

нормализуют сон,

помогают уменьшить тревожные пищевые привычки.

Таким образом, снижение веса становится возможным не благодаря самой таблетке, а благодаря улучшению общего состояния организма.

Действительно ли некоторые антидепрессанты снижают аппетит

Так, некоторые современные антидепрессанты могут уменьшать аппетит как побочный эффект или даже как терапевтическое свойство.

Но важно: реакция организма индивидуальна. У кого-то аппетит может снижаться, у кого-то — наоборот повышаться. Именно поэтому назначение препарата должен делать только психиатр, с учетом вашей истории здоровья, склонностей и сопутствующих диагнозов.

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Почему вес может расти во время депрессии

На самом деле психоэмоциональные расстройства сами по себе часто приводят к набору веса, еще до приема каких-либо препаратов.

Вот как это работает:

Стресс → кортизол → повышенный аппетит

Депрессия → снижение энергии → меньше движения

Плохой сон → гормональный сбой → голод даже без физических потребностей

Эмоциональное переедание → увеличение веса

«В таких случаях правильно подобранный антидепрессант наоборот помогает, потому что пациент наконец может вернуться к нормальному образу жизни», — отмечает Самойленко.

Мифы об антидепрессантах и «гормонах, от которых полнеют»

«Очень часто пациенты боятся антидепрессантов так же как и гормональных препаратов — считают, что они обязательно вызывают набор веса. Но это мифы, которые давно опровергнуты современной медициной», — отмечает врач.

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Действительно, старые поколения антидепрессантов могли провоцировать повышенный аппетит. Но сегодня психиатры используют современные препараты, адаптированные к индивидуальным потребностям.

Так же и гормональная терапия (например, у женщин в период менопаузы) не обязательно ведет к набору веса — часто она наоборот помогает стабилизировать обмен веществ, если подобрана правильно.

Лечение депрессии — это всегда облегчение для диетолога. Потому что когда человеку снова хочется жить, двигаться, планировать — тогда начинается настоящая трансформация. А вес — лишь одно из ее последствий.

Если вы чувствуете длительное подавленное настроение, усталость, апатию или рост веса на фоне тревоги — не медлите. Консультация с психиатром или психотерапевтом — это не слабость, а первый шаг к новой, качественной жизни.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: САМОЙЛЕНКО: «Мы худеем ВО СНЕ». Алкоголь и вес, гормон-убийца, вредные перекусы и мифы о ЕДЕ