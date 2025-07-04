Військова допомога від США: про що домовилися Трамп і Зеленський

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У розмові з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 4 липня, президент США Дональд Трамп пообіцяв допомогти Києву з протиповітряною обороною через ескалацію російських атак.

Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на українського чиновника та джерело, обізнане з цією розмовою.

За інформацією двох співрозмовників видання, головною темою 40-хвилинної розмови Трампа і Зеленського було обговорення потреби України в протиповітряній обороні.

Реклама

Одне джерело повідомило, що Трамп був обізнаний про нещодавню ескалацію конфлікту з боку Росії, включаючи авіаудари по українських містах та на лінії фронту.

«Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною, і що він перевірить, [яку допомогу] було призупинено, якщо взагалі щось було», — сказало джерело.

Український чиновник заявив, що Трамп і Зеленський домовилися, що команди зі США та України незабаром зустрінуться для обговорення питань протиповітряної оборони та постачання іншого озброєння.

Білий дім не відповів на запит видання про коментар.

Реклама

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп після переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським у Гаазі заявив про готовність розглянути питання постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

Однак натомість з’явилася інформація, що США призупиняють постачання Україні певних видів озброєння через занепокоєння щодо власних запасів.

Напередодні, 3 липня, президент Дональд Трамп заявив, що США продовжують надавати зброю Україні.