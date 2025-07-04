В російському Шебекіно від удару беспілотників почалася масштабна пожежа: куди влучили

У Росії спалахнув хімзавод / © російські телеграм-канали

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У п’ятницю, 4 липня, у російському місті Шебекіно Бєлгородської області загорівся хімічний завод після атаки безпілотниками. Над підприємством піднявся величезний стовп диму, який було видно навіть із Бєлгорода, розташованого за 25 кілометрів.

Про це повідомляють російські медіа.

За даними медіа, у промисловій зоні Шебекіно знаходяться кілька хімічних виробництв, серед яких «Селена» та «Акосинтез». Місцева влада наразі не надала жодної інформації про можливі наслідки атаки на хімічний завод.

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У російському Шебекіно Бєлгородської області спалахнув хімзавод. / © російські телеграм-канали

Водночас, губернатор регіону В’ячеслав Гладков повідомив, що в результаті удару БПЛА по сільськогосподарському підприємству в селі Ясні Зорі постраждали семеро людей. Це село знаходиться за 35 кілометрів від Шебекіно.

Раніше повідомлялося, українські воїни влаштували полювання на російських операторів БпЛА. Внаслідок злагодженої роботи знищено та пошкоджено 42 об’єкти армії РФ.