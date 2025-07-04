В российском Шебекино от удара беспилотников начался масштабный пожар: куда попали

В России вспыхнул химзавод

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В пятницу, 4 июля, в российском городе Шебекино Белгородской области загорелся химический завод после атаки беспилотниками. Над предприятием поднялся огромный столб дыма, который был виден даже из Белгорода, расположенного в 25 километрах.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным медиа, в промышленной зоне Шебекино находятся несколько химических производств, среди которых Селена и Акосинтез. Местные власти пока не предоставили никакой информации о возможных последствиях атаки на химический завод.

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У російському Шебекіно Бєлгородської області спалахнув хімзавод.

В то же время губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара БПЛА по сельскохозяйственному предприятию в селе Ясные Зари пострадали семь человек. Это село находится в 35 километрах от Шебекино.

Ранее сообщалось, что украинские воины устроили охоту на российских операторов БпЛА. В результате слаженной работы уничтожены и повреждены 42 объекта армии РФ.